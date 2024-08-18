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"أونروا": آلاف العائلات لا تزال تُجبر على النزوح في غزة

01:44 م الأحد 18 أغسطس 2024

نزوح السكان في غزة

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فلسطين - (أ ش أ)

ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين التابعة للأمم المتحدة "أونروا" أن آلاف العائلات لا تزال تُجبر على النزوح في غزة، مع استمرار السلطات الإسرائيلية في إصدار أوامر إخلاء جديدة.

وأوضحت أونروا في بيان اليوم الأحد أن ما تُسمى بـ "المنطقة الإنسانية" تقلصت إلى 11% فقط من مساحة ‫قطاع غزة‬؛ مما أثار الفوضى والخوف بين النازحين.

وأكدت "أونروا" أن الفلسطينيين في غزة ليس لديهم أي مكان آمن يلجؤون إليه، وأنه يجب وقف إطلاق النار الآن.

هذا المحتوى من

Asha
أونروا النزوح في غزة وكالة الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية طوفان الأقصى
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