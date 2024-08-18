الرئيس البيلاروسي يعلن نشر قوات جيشه على طول الحدود مع أوكرانيا

(وكالات)

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، إن أوكرانيا تسعى لاستفزاز روسيا من أجل دفعها إلى استخدام السلاح النووي.

وأعلن الرئيس البيلاروسي، عن نشر قوات من جيشه على طول الحدود مع أوكرانيا، مهددًا كييف بتكبد خسائر فادحة حال تجاوزها حدودها مع بيلاروسيا.

وأعرب لوكاشينكو، عن اتفاقه مع وجهة نظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حين قال إن دول الغرب يمكنها إدخال قواتها إلى أوكرانيا.

وصرح ألكساندر، أن أوكرانيا تمتلك 120 ألف جندي على حدودها مع بيلاروسيا، ملوحًا بإمكانية تحويل بلاده خطها الدفاعية إلى هجومية.