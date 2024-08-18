إعلان

BBC

الرئيس البيلاروسي يعلن نشر قوات جيشه على طول الحدود مع أوكرانيا

01:38 م الأحد 18 أغسطس 2024

ألكسندر لوكاشينكو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، إن أوكرانيا تسعى لاستفزاز روسيا من أجل دفعها إلى استخدام السلاح النووي.

وأعلن الرئيس البيلاروسي، عن نشر قوات من جيشه على طول الحدود مع أوكرانيا، مهددًا كييف بتكبد خسائر فادحة حال تجاوزها حدودها مع بيلاروسيا.

وأعرب لوكاشينكو، عن اتفاقه مع وجهة نظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حين قال إن دول الغرب يمكنها إدخال قواتها إلى أوكرانيا.

وصرح ألكساندر، أن أوكرانيا تمتلك 120 ألف جندي على حدودها مع بيلاروسيا، ملوحًا بإمكانية تحويل بلاده خطها الدفاعية إلى هجومية.

ألكسندر لوكاشينكو الرئيس البيلاروسي أوكرانيا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"أونروا": آلاف العائلات لا تزال تُجبر على النزوح في غزة

إعلان

إعلان

* برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024
* رابط معرفة الكلية المرشح لها في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات
* نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024.. موعد مرحلة تقليل الاغتراب