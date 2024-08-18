بعد إغلاق النرويج مكتبها الدبلوماسي في الضفة.. إسرائيل تتوعد باتخاذ إجراءات ضد من يعارضها

تل أبيب - (د ب أ)

تعهد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، باتخاذ إجراء ضد هؤلاء الذين يعارضون إسرائيل، بعد أن أغلقت النرويج مكتبها الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية.

وتم إغلاق المكتب التمثيلي في بلدة الرام بالضفة الغربية، في أعقاب قرار إسرائيل بسحب اعتماد الدبلوماسيين النرويجيين العاملين هناك، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكتب كاتس على حسابه عبر منصة "إكس" أنه فعل ذلك "بسبب اعتراف النرويج بدولة حماس الفلسطينية، بعد مذبحة السابع من أكتوبر، ودعمها لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين بارزين".

وكانت إسرائيل قد أعلنت في الثامن من أغسطس الجاري أنها سحبت الصفة الدبلوماسية من ثمانية من ممثلي البعثة النرويجية.

وقالت وزارة الخارجية في القدس إن كاتس أبلغ النرويج أنه سوف يلغي الوضع الدبلوماسي للممثلين النرويجيين المتواجدين في إسرائيل الذين كانوا مسؤولين عن الأراضي الفلسطينية.

ووصف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي خطوة إسرائيل بأنها "عمل متطرف". ووفقا لبيان الخارجية النرويجية، قال إيدي إن "النرويج صديقة إسرائيل وستكون كذلك دوما".

وفي مايو، قررت النرويج وإسبانيا وأيرلندا الاعتراف بدولة فلسطينية وهو شيء تعارضه إسرائيل