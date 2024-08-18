"أوبزرفر": إيران وإسرائيل تخاطران بإشعال فتيل صراع شامل في الشرق الأوسط

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

حذرت صحيفة "أوبزرفر" البريطانية من أن إيران وإسرائيل تخاطران بإشعال فتيل صراع شامل في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن شن أي هجمات انتقامية لا يمكن أن ينتهي إلا بتدمير ذاتي متبادل .

وذكرت الصحيفة، في مقال افتتاحي نشرته اليوم الأحد، أنه في أبريل الماضي ردت إيران على ضربة إسرائيلية على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق بإطلاق مدروس بعناية لمئات الصواريخ والطائرات بدون طيار التي استهدفت مناطق أو قواعد عسكرية غير مأهولة بالسكان إلى حد كبير .

وقالت الصحيفة إنه هذه المرة، من المرجح أن يؤدي انتقاما يسبب المزيد من الضرر إلى صراع شامل. ولن يكون لصناع القرار الإيرانيين سوى تأثير محدود على الأحداث اللاحقة، مع عواقب مروعة محتملة لبلدهم والمنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن توضيح هذا الأمر للقادة الإيرانيين والإسرائيليين قد يكون له تأثير أكبر من المزيد من الدعوات للسلام وضبط النفس.

وحثت الصحيفة قادة العالم على تقديم هذه الحجة بقوة قدر استطاعتهم لإيران وإسرائيل.

وقالت "أوبزرفر" إن قتل الزعيم السياسي لحماس إسماعيل هنية كان جزءا من جهد إسرائيلي صريح لاغتيال كبار قادة الحركة، ولكنه كان يخدم أغراضا أخرى: تعزيز الروح المعنوية في الداخل، وحشد الدعم لرئيس وزراء غير محبوب، واستعادة زمام المبادرة في الحرب.

غير أن إسرائيل الآن لا تملك سوى سيطرة محدودة على ما سيحدث بعد ذلك، والقرار بشأن توجيه ضربة انتقامية من عدمه وكيفية توجيهها خاص بإيران فقط. والواقع أن البعض في طهران يميلون إلى مواجهة العنف بمزيد من العنف، ويرى المحافظون أن إسرائيل لابد وأن تعاني من العواقب وإلا فإنها سوف تكتسب المزيد من الجرأة، بحسب الصحيفة.