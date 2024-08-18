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"وول ستريت جورنال" تكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال "شبح" حزب الله

12:29 م الأحد 18 أغسطس 2024

حزب الله

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وكالات

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن تفاصيل جديدة في عملية اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر، الذي لقبته بـ"الشبح" لاختفائه عن الولايات المتحدة لمدة 4 عقود منذ اتهامه بالمساعدة في التخطيط لتفجير ثكنة لمشاة البحرية الأمريكية في بيروت أدى لمقتل 241 جنديًا أمريكيًا.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أنه خلال عملية الاغتيال نجحت إسرائيل في اختراق الشبكة الداخلية لحزب الله، ومكالمة هاتفية أوصلت القيادي بالجماعة اللبنانية، إلى الطابق السابع من المبنى الذي يعيشُ ويعمل فيه أيضاً.

وذكرت الصحيفة، أن إسرائيل نجحت في اغتيال شكر، الذي قليلاً ما يظهر، حتى أنه كان قليل الظهور في التجمعات الصغيرة لحزب الله مع كبار المسؤولين بالجماعة الإسلامية.

وأوضحت أن شُكر أمضى يومه الأخير بمكتبه ضمن الطابق الثاني في المبنى الذي قصفته إسرائيل في الضاحية الجنوبية، بينما كان يعيشُ في الطابق السابع بنفس المبنى وذلك لتجنب الحاجة إلى التنقل كثيراً.

حزب الله اغتيال شبح حزب الله الولايات المتحدة
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