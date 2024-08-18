السيطرة على حريق مبنى سومرست هاوس التاريخي في وسط لندن

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

تمكن رجال الإطفاء من إخماد حريق مبنى سومرست هاوس التاريخي في وسط العاصمة البريطانية لندن بعد مشاركة 125 رجل إطفاء في إخماده.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأحد أن أعمدة من الدخان قد اندلعت من سطح المبنى وتم إرسال 20 سيارة إطفاء إلى مكان الحادث مشيرة إلى أن حوالي 125 رجل إطفاء كانوا في مكان الحادث، مع حضور أطقم من سوهو ودوجيت وإيسلينجتون ومحطات الإطفاء المحيطة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الحريق الذي اشتعل في جزء من الطابق الثالث والسقف .

ومن المقرر أن تظل الأطقم في مكان الحادث لإجراء المزيد من العمليات، حيث لم يعرف بعد سبب الحريق في المبنى الذي افتتح في عام 1796، ويجرى التحقيق لمعرفة الملابسات.

ويضم المبنى معرض كورتولد وهي مجموعة فنية واسعة من اللوحات التي تتراوح عمرها من عصر النهضة إلى القرن العشرين، ومن بين أشهر القطع المعروضة فيه لوحة "بار في فولي بيرجير" لإدوارد مانيه ولوحة "بورتريه ذاتي بأذن مضمدة" لفينسنت فان جوخ.

يشار إلى أن تاريخ منزل "سومرست"، الواقع على ضفاف نهر التايمز، يعود إلى عام 1547، حيث إنه كان في يوم من الأيام قصرا ملكيا، وهو الآن مركز ثقافي.