الجيش الإسرائيلي: الاشتباه بإطلاق حزب الله مسيرة في منطقة إقامة نتنياهو

(وكالات)

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن قوات الأمن الإسرائيلية اشتبهت بإطلاق حزب الله اللبناني، مسيرة استطلاع لتصوير منطقة مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاص في منطقة قيساريا.

وأضافت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن الجيش الإسرائيلي قام بإرسال طائرات مقاتلة إلى المنطقة لكنها لم تتمكن من تحديد موقع المسيرة.

ونقلت الصحيفة العبرية نقلًا عن الجيش الإسرائيلي، أن الاشتباه بتواجد بمسيرة في محيط مقر إقامة نتنياهو إنذار كاذب على الأرجح.