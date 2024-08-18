مدير الطاقة الذرية: وضع السلامة النووية في محطة زابوريزهيا بأوكرانيا يتدهور

النمسا - (أ ش أ)

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي ، أن وضع السلامة النووية في محطة زابوريزهيا للطاقة النووية في أوكرانيا يتدهور بعد غارة بطائرة بدون طيار ضربت الطريق المحيط بموقع المحطة أمس .

وقال جروسي في تصريحات له اليوم أنه مرة أخرى، نرى تصاعدًا في المخاطر المتعلقة بالسلامة والأمن النوويين التي تواجه محطة زابوريزهيا للطاقة النووية.

وأضاف جروسي قائلا "ما زلت أشعر بالقلق البالغ وأكرر دعوتي إلى أقصى درجات ضبط النفس من جميع الأطراف والالتزام الصارم بالمبادئ الخمسة الملموسة لحماية المحطة".

يشار إلى أن محطة زابوريزهيا أبلغت فريق بعثة الدعم والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن عبوة ناسفة حملتها طائرة بدون طيار انفجرت خارج المنطقة المحمية للمحطة.

وقام الفريق على الفور بزيارة المنطقة وأفاد بأن الأضرار ناجمة على ما يبدو عن طائرة بدون طيار مزودة بحمولة متفجرة ولم تقع إصابات ولم يكن هناك تأثير على أي من معدات محطة الطاقة النووية ومع ذلك كان هناك تأثير على الطريق بين البوابتين الرئيسيتين للمحطة .

من ناحية آخرى أعلنت الدفاعات الروسية أنها أسقطت الليلة الماضية 5 مسيرات أوكرانية استهدفت مقاطعات جنوب غربي روسيا.

وأوضحت الوزارة في بيان نقله موقع روسيا اليوم - أن الدفاعات الروسية أسقطت مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة كورسك و2 فوق مقاطعة روستوف".

وفي السياق نفسه دمرت قوات "أحمد" الروسية الخاصة بالتعاون مع قوات روسية أخرى 11 قطعة من معدات قوات كييف وقضت على أكثر من 50 جنديا في مقاطعة كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة اللواء أبتي علاء الدينوف إنه على مدار الـ 24 ساعة الماضية، دمر مقاتلو القوات الخاصة (أحمد) بالتعاون مع مقاتلين من اللواء الثاني قوات خاصة، ما مجموعه دبابتان وأربع عربات من طراز TBM وعربة سترايكر ومدفعا هاون وثلاث شاحنات بيك آب".

وبلغت خسائر قوات كييف حتى الآن على 2860 عسكريا و41 دبابة و276 مدرعة و4 منصات للدفاع الجوي و6 راجمات صواريخ بينها 3 "هيمارس" أمريكية.

وتواصل المروحيات الروسية تمشيط المنطقة، فيما توجه الطائرات الهجومية والمقاتلات ضربات موجعة لقوات كييف في العمق المحاذي لمنطقة الاعتداء.