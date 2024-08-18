السفير الأوكراني يطالب ألمانيا بعدم التراخي في دعم بلاده

برلين - (د ب أ)

طالب السفير الأوكراني لدى ألمانيا، أوليكسي ماكييف، اليوم الأحد، الحكومة الألمانية بعدم التراخي في دعمها لأوكرانيا.

وقال ماكييف في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية إن "أمن أوروبا مرهون بقدرة ألمانيا وإرادتها السياسية على مواصلة الاضطلاع بدور قيادي في دعم أوكرانيا"، مضيفا أن بلاده تأمل أن تجد الحكومة الألمانية سبلا لتمويل المتطلبات الأمنية المشتركة و"أن يحسم البرلمان الألماني ميزانية 2025 بقوة ووضوح".

وتأتي تصريحات السفير على خلفية تقرير لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج"، والذي تحدث عن عدم إفراج الحكومة الألمانية حاليا عن أي أموال إضافية للدعم العسكري لأوكرانيا. واستندت الصحيفة في تقريرها إلى رسالة من وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بتاريخ 5 أغسطس - والتي اطلعت عليها أيضا وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) - والتي تشير إلى إمكانية تقديم الدعم لأوكرانيا مستقبلا من فوائد أصول الدولة الروسية المجمدة، حسبما قررت مجموعة السبعة.

لكن المتحدث باسم وزارة المالية أعلن أمس السبت أن الوزارة مستعدة لدراسة توفير المزيد من أموال الدعم على المدى القصير. وجاء في بيان المتحدث: "للقيام بذلك، يجب الإبلاغ عن الاحتياجات الإضافية بصورة محددة ومفهومة للتوافق مع جميع قواعد الميزانية وحتى نتمكن من طلب موافقة البرلمان الألماني على هذا الأساس". وأشار المتحدث إلى أن وزارة المالية لم تتلق حتى الآن أي إخطار بالاحتياجات المحددة، وقال "لذلك لا يمكن إجراء مراجعة أو اتخاذ قرار".