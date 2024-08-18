واللا: توجيهات بتكثيف العمليات العسكرية في رفح للضغط على حماس خلال المفاوضات

(وكالات)



قال موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي وجه خلال اليومين الماضيين بتكثيف العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع.



وأضاف موقع "واللا"، بحسب تقديرات للجيش الإسرائيلي، فإن تدمير لواء رفح سيحسن ظروف المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين داخل القطاع.

وأفاد الموقع العبري، أن مقاتلو لواء رفح يستخدمون الصواريخ المضادة للدروع والعبوات الناسفة في مهاجمة القوات الإسرائيلية المتواجدة في رفح.

ولا تزال المشاورات جارية حتى الآن من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، وذلك بعد يومين من بدء مباحثات الدوحة والتي شهدت تواجد وفد المفاوضات الإسرائيلي والوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة بينما لم يحضر وفد حركة حماس واطلع على المناقشات من خلال الوسطاء.