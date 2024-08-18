اليابان: تحذيرات من موجة حارة تضرب معظم أنحاء البلاد

اليابان - (أ ش أ)

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأحد، من ارتفاع شديد في درجات الحرارة يضرب غالبية أنحاء البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن تحذيرات الهيئة من ضربات الشمس تسري في 31 من 47 محافظة في البلاد، مضيفة أن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في إصابة الكثيرين بضربات الشمس، كما تسبب في حدوث وفيات.

ونصحت السلطات المواطنين بتفادي الخروج من منازلهم لغير الضرورة، كما حثتهم على استخدام مكيفات الهواء واستهلاك كميات مناسبة من المياه والأملاح.