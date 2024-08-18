الزيارة التاسعة منذ بداية الحرب.. بلينكن يتجه إلى إسرائيل ويلتقي نتنياهو

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، بأن طائرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن غادرت قاعدة أندروز الجوية في ولاية ماريلاند متجهة إلى إسرائيل.

جدير بالذكر أنه من المنتظر أن يصل بلينكن إلى إسرائيل اليوم بعد تأجيل زيارته للشرق الأوسط، والتى كان من المتوقع أن يصل للمنطقة، الثلاثاء الماضي، إلا أن جولته تم تأجيلها أيضاً في انتظار نتائج محادثات الدوحة لوقف إطلاق النار، التي تم استئنافها الخميس الماضي، وفقا لوسائل الإعلام.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا .