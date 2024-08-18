قصف مدفعي لقوات الاحتلال على محيط مسجد الزعفران وسط غزة

كتب- محمد فتحي:

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن هناك قصف مدفعي لقوات الاحتلال على محيط مسجد الزعفران جنوب المغازي وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

واستشهد اليوم الأحد، 6 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا غرب مخيم النصيرات في قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منطقة سكنية في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.