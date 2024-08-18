إعلان

BBC

قصف مدفعي لقوات الاحتلال على محيط مسجد الزعفران وسط غزة

09:00 ص الأحد 18 أغسطس 2024

قصف مدفعي إسرائيلي على غزة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد فتحي:

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن هناك قصف مدفعي لقوات الاحتلال على محيط مسجد الزعفران جنوب المغازي وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

واستشهد اليوم الأحد، 6 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا غرب مخيم النصيرات في قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منطقة سكنية في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

قصف مدفعي طائرات الاحتلال شمال قطاع غزة قطاع غزة قطاع غزة الآن
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في الشوارع للضغط من أجل اتفاق لتبادل الأسرى
تجاهل السنوار ونتنياهو.. أبرز تفاصيل المقترح الأمريكي المُعدّل لصفقة الأسرى
لاتتعدى 8 مواد.. وزير التعليم مدافعًا على إعادة هيكلة التعليم الثانوي