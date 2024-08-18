إطلاق صاروخين من لبنان على شمالي إسرائيل

كتب- محمد فتحي:

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، سقوط صاروخين على الأقل أُطلقا من لبنان في مناطق مفتوحة بمرجليوت شمالي إسرائيل، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن وسائل إعلام عبرية، قالت السبت، إنه "تم إطلاق عشرات الصواريخ على الجليل الأعلى وصفد ومحيطها من جنوب لبنان، وتم اعتراض بعض الصواريخ المتجهة نحو صفد، وأنه طلب من سكان الجليل والمنطقة الشمالية البقاء بالقرب من المناطق المحمية والملاجئ".

وأوضحت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أنه تم إعلان "حالة استنفار بشمال إسرائيل، وطلب من سكان الجليل الأعلى البقاء بالقرب من المناطق المحمية بعد الهجوم الذي نفذه جيش الاحتلال على منطقة النبطية والذي أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين".

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أنه "تم إطلاق نحو 40 صاروخَا دفعة واحدة على الجليل الأعلى".

وأفادت صحيفة معاريف العبرية بأنه "تم إطلاق عشرات الصواريخ في الدفعة الأخيرة، واستهدفت المجتمعات غير المهجورة، حيث تم إصدار تعليمات لهم بـ "تجنب التجمعات".

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن "الهجمة الصاروخية أدت إلى وقوع إصابتين، في حين قالت منظمة "نجمة داوود الحمراء" الطبية إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بعد هجوم الصواريخ من جنوب لبنان.

وأدى القصف إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة حتسور الجليل، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

بدوره قال حزب الله اللبناني إنه " أدخل على جدول هجماته منطقة "إييليت هشاحر"، وقصفها للمرة الأولى بصواريخ الكاتيوشا، وذلك ردًا على استهداف المدنيين وقصف قرى جنوبية ومنازل، خصوصًا في بلدة الكفور، ‌‏والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين من الجنسية السورية"، وذلك في بيان لاحق له.