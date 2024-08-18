"أنا أجمل بكثير منها".. ترامب يُهاجم منافسته كامالا هاريس

وكالات

خاض الرئيس السابق دونالد ترامب، حملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، إذ هاجم مظهر منافسته كامالا هاريس، واصفا نفسه بأنه أجمل بكثير منها.

وقال ترامب: "أنا أفضل منها بكثير، أنا شخص أجمل من كامالا"، إذ أدلى الرئيس السابق بهذه التعليقات أثناء إشارته إلى غلاف مجلة "تايم" الأخيرة الذي تظهر فيه هاريس، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف: "مجلة تايم لا تنشر صورة لها، بل تستعين برسام مذهل يرسمها، وقد التقطوا العديد من الصور التي لم تنجح، لذلك استأجروا رساما محترفا".

كان هجوم ترامب هذا واحدا من العديد من الهجمات ضد هاريس وحلفائها الديمقراطيين.

وقال ترامب: "ماذا حدث لبايدن؟ كنت أترشح ضد بايدن والآن أترشح ضد شخص آخر. من أترشح ضده، هاريس؟ من هي هاريس؟".

وفي بيان أعقب التجمع الانتخابي، قالت حملة هاريس مظاهرة أخرى، نفس العرض القديم.

وقال جوزيف كوستيلو، المتحدث باسم الحملة: "لا يستطيع دونالد ترامب بيع أجندته الخطيرة "مشروع 2025" لزيادة الضرائب على الأسر العاملة بمقدار 3900 دولار، وإنهاء قانون الرعاية الصحية الميسرة، وانتزاع حرياتنا، لذلك يلجأ إلى الأكاذيب والشتائم والخطابات المربكة".

وهاجم ترامب الديمقراطيين في ولاية بنسلفانيا، بما في ذلك حاكم الولاية جوش شابيرو، والسيناتور بوب كيسي الذي يترشح لإعادة انتخابه.

وزعم الرئيس السابق أن حملة هاريس لم تختر شابيرو ليكون زميلها في الترشح "لأنه يهودي" وكرر انتقاداته للناخبين اليهود الذين يصوتون للديمقراطيين.

كما هاجم ترامب أيضا شبكات البث الإخبارية المختلفة، بما في ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز"، التي من المقرر أن تستضيف المناظرة الرئاسية في سبتمبر المقبل.

وتأتي تصريحات الرئيس السابق في الوقت الذي دعا فيه عدد من الجمهوريين، بمن فيهم مستشارته السابقة كيليان كونواي، إلى تجنب الإهانات الشخصية والتركيز على السياسة في خطاب حملته.