بسبب المياه الملوثة والبيئة.. السودان يٌعلن تفشي وباء الكوليرا رسميًا

(د ب أ)

أعلن هيثم إبراهيم وزير الصحة السوداني، تفشي وباء الكوليرا رسميا في السودان.

وقال الوزير: "نعلن أن هناك وباء الكوليرا في السودان نتيجة للأوضاع البيئية والماء غير الصالح للشرب في عدد من المواقع".

وأوضح أن القرار اتخذ بحضور كل المعنيين على المستوى الاتحادي ووزارة الصحة في ولاية كسلا ووكالات الأمم المتحدة وعدد من الخبراء بعد عزل المايكروب خلال الفحص المعملي وثبت أنه كوليرا.

ولفت إلى أن ولايتي كسلا والقضارف بشرق السودان هما الأكثر تضررا من الوباء، من دون أن يحدد عدد الحالات التي تم رصدها.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن 11327 حالة إصابة بالكوليرا و316 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في السودان، وأن حالات الإصابة بحمى الضنك والتهاب السحايا في ارتفاع أيضا.

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية تتوقع أن يكون العدد الفعلي لإصابات الكوليرا أعلى مما تم الإبلاغ عنه.