إعلان

BBC

إغلاق طريق رئيسي في النمسا بسبب انهيارات أرضية بجبال الألب

03:02 ص الأحد 18 أغسطس 2024

الانهيارات الأرضية-أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(د ب أ)

أغلق طريق جبلي يربط بين إقليمي "فورارلبيرج" و"تيرول" النمساويين عبر ممر أرلبيرج، في جبال الألب، بسبب الانهيارات الأرضية الناتجة عن عاصفة شديدة.

ويتعين على السائقين الذين يحاولون السفر بين الإقليمين السير في طريق بديل طويل، عبر وادي ليش أو عبر بافاريا، في جنوبي ألمانيا.

وفي المعتاد، فإنه يمكن عبور ممر أرلبيرج عبر نفق في الجبل، لكن النفق مغلق حاليا، بسبب أعمال التجديد.

وفي الوقت نفسه، تتواصل عمليات التنظيف في بلدة "سانت أنطون آم أرلبيرج"، على قدم وساق، بعد أمطار غزيرة ناجمة عن العاصفة القوية، التي تسببت في فيضان مياه نهرين على ضفتيهما مساء يوم الجمعة.

وأدت المياه إلى تدمير جسر وغمرت الطوابق السفلية لبعض المباني وغمرت بعض الشوارع. كما جرفت المياه عدة سيارات غير مأهولة إلى نهر.

كما وقعت انهيارات أرضية كبيرة في أجزاء أخرى من تيرول، مما أدى إلى إغلاق بعض الطرق الأخرى في المقاطعة.

الانهيارات الأرضية النمسا الطقس عاصفة ترابية أمطار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بسبب المياه الملوثة والبيئة.. السودان يٌعلن تفشي وباء الكوليرا رسميًا

إعلان

إعلان

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في الشوارع للضغط من أجل اتفاق لتبادل الأسرى
تجاهل السنوار ونتنياهو.. أبرز تفاصيل المقترح الأمريكي المُعدّل لصفقة الأسرى
لاتتعدى 8 مواد.. وزير التعليم مدافعًا على إعادة هيكلة التعليم الثانوي