قصف مناطق سكنية ومنازل.. ماذا يحدث في قطاع غزة؟

كتب- محمد فتحي:

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، منطقة سكنية في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وبحسب القناة، فإن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

يذكر أن آلاف الأشخاص تظاهروا في إسرائيل مجددا من أجل إبرام اتفاق لتبادل الأسرى، بعد انتهاء أحدث جولة مفاوضات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي إحدى المسيرات دعت والدة إحدى الأسيرات الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قيادة الجهاز الأمني الإسرائيلي لمنع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من إفساد اتفاق، حسبما أفادت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.

وتأمل دول الوساطة، مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار فضلا عن الإفراج عن الأسرى الذين ما زالوا في قطاع غزة.

وقال والد أحد الأسرى: "حتى إذا لم يكن هذا اتفاقا مثاليا، فهو الاتفاق الوحيد المتاح".

وشهدت مدن تل أبيب وحيفا وأماكن أخرى غيرها في أرجاء البلاد مظاهرات.