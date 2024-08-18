البرهان: وفد حكومي سيلتقي الوسطاء الأمريكيين والسعوديين لمناقشة تنفيذ اتفاق جدة

وكالات

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مساء السبت، إن وفدا حكوميا سيلتقي الوسطاء الأمريكيين والسعوديين لمناقشة تنفيذ اتفاق جدة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال البرهان، إن من يريد إيقاف الحرب عليه الحديث مع المتمردين "مليشيا الدعم السريع" الذين يهاجمون المدنيين، مشيرا إلى أن المساعي جارية لتشكيل حكومة لإدارة الفترة الانتقالية.

وأوضح البرهان، أن الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في حق الشعب السوداني غير مسبوقة كما أنها تسعى لإحداث شرخ اجتماعي في القبائل.

بدورها، قالت قوى سياسية سودانية، اليوم السبت، إنها تؤمن بوحدة السودان وترفض التدخل في شؤونه الداخلية، معربة عن إدانتها انتهاكات قوات الدعم السريع والدول التي تدعمها سياسيا وإعلاميا ولوجستيا.

وأكدت القوى السياسية السودانية، أن قوات الدعم السريع ترتكب سلسلة من المجازر في أنحاء البلاد، مشددة على ضرورة تنفيذ مخرجات إعلان جدة، مؤكدة إدانتها استبدال منبر جدة بمفاوضات جنيف.

وأشادت القوى السودانية، بمواقف بعض الدول العربية الصديقة في ظل غياب الدعم الغربي.

وكان البرهان قال، الثلاثاء الماضي، إنه لا وقف للعمليات العسكرية دون انسحاب وخروج المليشيا "الدعم السريع" من المدن والقرى.

ولفت البرهان إلى أن طريق السلام أو وقف الحرب واضح وهو تطبيق ما تم الاتفاق عليه في جدة مايو العام الماضي.

وأكد البرهان أن الجيش السوداني لن يساوم أو يهادن في حقوق الشعب المشروعة في استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على العدوان الغادر مهما بلغ حجم التضحيات.

وشدد البرهان على أن الجيش سيقف في وجه العدوان والغزو الأجنبي الغاشم الذي تحركه دوائر دولية وإقليمية متربصة ومجموعة سياسية مأجورة.