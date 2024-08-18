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BBC

مصر تدين التفجير الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو

12:11 ص الأحد 18 أغسطس 2024

وزارة الخارجية المصرية

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وكالات

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، اليوم السبت، التفجير الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر عن تعازيها وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وأسر ضحايا هذا الهجوم الإرهابى المُشين، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت جمهورية مصر العربية على دعمها الكامل لدولة الصومال الشقيقة في جهودها لمكافحة الإرهاب، ومساعيها لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الصومالي الشقيق.

الخارجية المصرية مقديشيو انفجار الصومال
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