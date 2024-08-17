روسيا.. زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال شرقي البلاد

وكالات

أعلن المرصد الأوروبي للزلازل، مساء السبت، أن هزة بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة كامشاتكا شمال شرق روسيا.

وقالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، إن زلزالا بقوة 7 درجة على مقياس ريختر في كامشاتكا، مشيرة إلى أن سكان العاصمة الإقليمية شعروا بهزات تصل إلى 6 درجات.

وأفاد فرع كامشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، بأن قوة الزلزال 7 درجات، بينما كانت في بتروبافلوفسك كامشاتكا 6 درجات، بحسب تقييم أولي.

ووفقا لما نقلته "تاس" عن مراسسلها، فإن سكان المنطقة فروا من منازلهم بسبب الهزات الأرضية العنيفة، بسبب تساقط الأثاث داخل المنازل.

وبحسب فرع كامشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، فإن الهزة الارتدادية وقعت عند الساعة 07:21 بالتوقيت المحلي للمقاطعة الروسية، بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر.