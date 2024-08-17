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تجاهل السنوار ونتنياهو.. أبرز تفاصيل المقترح الأمريكي المُعدّل لصفقة الأسرى

11:28 م السبت 17 أغسطس 2024

صفقة تبادل أسرى

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر، اليوم السبت، إن المقترح الأمريكي حدد عدد وأسماء الأسرى الذين سيطلق سراحهم بالمرحلة الأولى من الصفقة بين حماس وإسرائيل.

وأشارت المصادر، إلى أنه بحسب المقترح الأمريكي سيتم إطلاق سراح النساء والمجندات أولا والأسرى الأحياء، موضحين أن المقترح يتضمن أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي.

وأكدت المصادر، أن المقترح الأمريكي لبّى معظم مطالب إسرائيل دون حل الخلاف بشأن محوري فيلادلفيا ونيتساريم.

ولفتت القناة 12 العبرية، إلى أن قائمة الأسرى الفلسطينيين تشمل أسماء 47 أسيرا أطلق سراحهم بصفقة جلعاد شاليط عام 2011 وأعيد سجنهم أخيرا.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مسؤول، اليوم السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على أن تكون لإسرائيل القدرة على العودة لقتال حماس بعد اكتمال الصفقة بل يطالب واشنطن بموافقة خطية.

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن الوسطاء في مفاوضات الدوحة تجاهلوا مطالب رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار ونتنياهو وأرادوا حلولا وفق ما طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي قال، اليوم السبت، إن الفريق الإسرائيلي المفاوض أطلع بنيامين نتنياهو على وضع محادثات الدوحة بشأن صفقة الأسرى.

وأشار إلى أن فريق التفاوض الإسرائيلي أعرب عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية المضي قدما في الصفقة على أساس مقترح واشنطن.

وأعرب مكتب رئيس حكومة الاحتلال، عن أمله في أن تؤدي ضغوط واشنطن والوسطاء على حماس لقبول الاقتراح الأمريكي وحدوث انفراجة في المفاوضات.

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تجاهل السنوار ونتنياهو.. أبرز تفاصيل المقترح الأمريكي المُعدّل لصفقة الأسرى
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