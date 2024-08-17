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BBC

حماس: لا نعوّل على الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال الإسرائيلي

11:00 م السبت 17 أغسطس 2024

الناطق باسم حركة حماس جهاد طه

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وكالات
قال الناطق باسم حركة حماس جهاد طه، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي لن يحقق سياسة الردع ضد المقاومة في الضفة ولن يستطيع كسر أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد طه في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر، أن ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة فاقت المحرقة ووصلت إلى مستوى الإبادة، مشددا على أن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه في غزة والضفة.
وأشار طه إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتمكن من إخماد المقاومة المتصاعدة في الضفة، مضيفا "حريصون على إنهاء العدوان على غزة ونريد آليات تنفيذية لتحقيق ما تم الاتفاق عليه سابقا".
وأوضح طه ان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإفشال المفاوضات عبر وضع شروط جديدة، مؤكدا رفض حماس أي وجود للاحتلال في نتساريم ومحور فيلادلفيا ومعبر رفح.
وشدد طه على أن الإدارة الأمريكية تستطيع أن تفرض على الاحتلال الاتجاه نحو إنجاح المفاوضات لكنها تنحاز له، موضحا أن الحركة لا تعوّل على الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال.

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