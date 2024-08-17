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BBC

إعلام عبري: نتنياهو يرفض لقاء وزير الخارجية البريطاني

09:06 م السبت 17 أغسطس 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات
قالت القناة 13 العبرية، اليوم السبت، عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض مقابلة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الذي يزور إسرائيل بسبب سحب لندن تحفظها على قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
وفي أواخر يوليو الماضي، قالت بريطانيا لن تكمل مساعيها للتشكيك في ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة القضائية لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.
وحينذاك، أشار المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر، إلى أن حكومة سلفه ريشي سوناك لم تقدم هذا المقترح بتقديم طلب إلى الجنائية الدولية قبل انتخابات يوليو الماضي، مؤكدا أن "الحكومة لن تمضي قدما في الاقتراح بما يتماشى مع موقفنا الراسخ منذ وقت طويل بأن هذه مسألة يعود القرار فيها للمحكمة".

بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي ديفيد لامي المحكمة الجنائية الدولية
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