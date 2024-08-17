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وكالة الطاقة الذرية بموسكو تحذر من تدهور الوضع في كورسك

08:31 م السبت 17 أغسطس 2024

كورسك

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موسكو - (د ب أ)

أخطرت وكالة الطاقة الذرية الروسية (روس آتوم) الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتدهور الوضع في محطة كورسك للطاقة النووية ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها موسكو.

ودعا أليكسي ليخاتشوف رئيس وكالة روساتوم في محادثة هاتفية أمس الجمعة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى زيارة منطقة كورسك لرؤية الوضع في المحطة وبلدة كورتشاتوف بنفسه، حسبما نقلت وكالة (إنترفاكس) الروسية للأنباء في موسكو عن روساتوم.

وقالت روس آتوم إن عدة إنذارات من غارات جوية تنطلق يوميا بسبب خطر الهجمات الأوكرانية.

وبحسب تقارير روسية، تم العثور مؤخرا على أجزاء من صواريخ في موقع محطة كورسك للطاقة النووية.

وتتعرض محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تحتلها روسيا منذ نحو سنتين ونصف السنة، مرارا لهجمات وأعمال تخريب.

وتتبادل موسكو وكييف اللوم في هذه الهجمات، وكلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبين بالتمركز في محطة زابوريجيا.

كورسك الطاقة الذرية روسيا أوكرانيا
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