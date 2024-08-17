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مكتب نتنياهو: هناك تفاؤل حذر بشأن إمكانية المضي قدما بالصفقة على أساس مقترح واشنطن

08:26 م السبت 17 أغسطس 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن الفريق الإسرائيلي المفاوض أطلع بنيامين نتنياهو على وضع محادثات الدوحة بشأن صفقة الأسرى.

وأشار إلى أن فريق التفاوض الإسرائيلي أعرب عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية المضي قدما في الصفقة على أساس مقترح واشنطن.

وأعرب مكتب رئيس حكومة الاحتلال، عن أمله في أن تؤدي ضغوط واشنطن والوسطاء على حماس لقبول الاقتراح الأمريكي وحدوث انفراجة في المفاوضات.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك، دعمها جهود وساطة واشنطن والقاهرة والدوحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى.

ورحبت الدول الأوروبية الأربع، بمواصلة العمل الفني خلال الأيام المقبلة وعودة المسؤولين للاجتماع قبل نهاية الأسبوع المقبل.

وأكدت الدول في بيانها المشترك، على أهمية تجنب أي عمل تصعيدي بالمنطقة من شأنه تقويض آفاق السلام فأمور كثيرة على المحك.

وكان الوسطاء قد استأنفوا مفاوضات الأسرى بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور وفود رفيعة المستوى من مصر والولايات المتحدة وقطر.

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