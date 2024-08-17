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BBC

المنظمة الدولية للهجرة: 3 ولايات سودانية متضررة من وباء الكوليرا

08:15 م السبت 17 أغسطس 2024

الكوليرا

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وكالات

قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت، اليوم السبت، إن 3 ولايات متضررة من وباء الكوليرا في السودان، موضحا أن هناك مئات الأطنان من المساعدات والخيام التي ينتظرون السماح بدخولها.

وأشار رفعت في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر، أن الولايات التي تفشى فيها وباء الكوليرا هي كسلا والقضارف وأجزاء من الخرطوم، مضيفا "نواجه مخاطر أمنية تحول دون قيامنا بعملنا على الوجه المطلوب".

وأكد رفعت أن طواقم بعثة المنظمة الدولية للهجرة تعرضت أمس لهجوم من قبل مليشيا مسلحة أثناء قيامها بعملها، مشددا على أن الوضع في السودان قد يؤدي إلى أزمة إقليمية ومشاكل تتعلق بالهجرة غير النظامية.

السودان محمد رفعت المنظمة الدولية للهجرة الكوليرا الخرطوم
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