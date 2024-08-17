بسبب "أوامر رقابية".. "إكس" توقف عملياتها في البرازيل

وكالات

أعلنت منصة "إكس – تويتر سابقا" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وقف عملياتها في البرازيل بسبب ما وصفته بـ"أوامر رقابية" عليها.

وفي أبريل الماضي، فتحت المحكمة العليا البرازيلية، تحقيقا مع ماسك، بعد اتهامه بعرقلة العدالة بشأن منصة "إكس".

وقد تحدى ماسك قرارا رئيس المحكمة ألكسندر دي مورايس، الذي يأمر منصة "إكس" بحظر حسابات معينة.

وفي إطار ذلك، قال ماسك حينذاك، إن المنصة سترفع القيود المفروضة لأنها "غير دستورية"، غير أن مورايس شدد على ضرورة "الامتناع عن أي أمر محكمة صدر بالفعل، ما في ذلك إجراء إعادة تنشيط أي ملف شخصي تم حظره من قبل المحكمة العليا".

لكن ماسك، أشار إلى أنه على الرغم من احتمال خسارته كل الأرباح في البرازيل أو اضطراره إلى إغلاق مكاتب المنصة هناك، فإن "المبادئ أهم من الربح".

من جانبه، أوضح مورايس أنه إذا فشلت المنصة "إكس" في الامتثال لأمر المحكمة، فسيتم تغريمها مبلغ "نحو 20 ألف دولار يوميا.