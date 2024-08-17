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BBC

مياه لبنان تدعو المواطنين لترشيد استخدام المياه بسبب توقف التغذية بالكهرباء

06:56 م السبت 17 أغسطس 2024

مؤسسة لبنان لمياه الجنوب

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وكالات

دعت مؤسسة لبنان لمياه الجنوب في بيان، اليوم السبت، المواطنين لترشيد استخدام المياه بسبب توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليا.

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قالت، اليوم السبت، إن التيار الكهربائي انقطع عن جميع الأراضي اللبنانية بما في ذلك المرافق الأساسية مثل "المرافئ والمطارات والمضخات المياه والصرف الصحي والسجون"، بعد توقف آخر محطة لتوليد الكهرباء عن العمل.

وكشفت المؤسسة في بيانها، أن انقطاع الكهرباء جاء نتيجة لنفاد الوقود في آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني، ما أوقف الخدمات في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت أن المؤسسة اتبعت كافة الإجراءات الاحترازية المتاحة لإطالة فترة العمل وإنتاج الطاقة في ظل الظروف المختلفة.

وأشارت مؤسسة كهرباء لبنان، إلى أنها ستعيد تشغيل المجموعات التي أصبحت خارج الخدمة قسريا بما يتناسب مع المخزون الذي سيتوفر لديها في أعقاب تأمين الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء بالكامل لصالحها، من أجل إعادة التيار الكهربائي والتغذية إلى ما كانت عليه تدريجيا.

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