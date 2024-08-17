إيران: أمريكا شريكة في "جرائم" إسرائيل وليست وسيطًا محايدًا

طهران - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني إن الولايات المتحدة "بتزويدها للصهاينة بالسلاح تعد شريكة لجرائمهم وليست وسيطا محايدا".

وكتب علي باقري كني على وسائل التواصل الاجتماعي: "تم مساء اليوم (الجمعة)، في الاتصال الهاتفي لرئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، تبادل الآراء حول تطورات اليوم الثاني من مفاوضات وقف الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) اليوم السبت.

وأضاف باقري: "وبالإشارة إلى عدوان الصهاينة وطبيعتهم الإجرامية في غزة، فقد حذرت من خداع ونكث العهد من قبل العصابة الإجرامية الحاكمة في تل أبيب وأهم داعميها أي أمريكا على طاولة المفاوضات".

وأشار وزير الخارجية الإيراني بالإنابة إلى أن "أمريكا من خلال تزويدها للصهاينة بالأسلحة الحربية هي في حد ذاتها شريكة لجرائمهم وليست وسيطا محايدا، لذلك أكدت على استخدام كافة القدرات لإجبار المعتدين الصهاينة على وقف القتل والجرائم في غزة".