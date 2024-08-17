مسؤولون أمريكيون: أوكرانيا لم تنتهك قيود الولايات المتحدة على استخدام الأسلحة

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم السبت، إن أوكرانيا استخدمت أسلحة ومركبات أمريكية في هجومها بعمق الأراضي الروسية.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن أوكرانيا لم تنتهك القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على استخدام الأسلحة، موضحين أن التوغل الأوكراني في روسيا ضمن حدود المنطقة المرسومة لكييف.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم السبت، أن النظام الأوكراني بدأ التحضير لهجوم على محطة كورسك للطاقة النووية.

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن استفزازات نظام كييف "أوكرانيا" في المنشآت النووية الروسية قد تتسبب بكارثة واسعة النطاق في أوروبا.

بدورها، أشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنها تقيم بشكل جدي المعلومات عن تحضير نظام كييف لضربة على محطة كورسك النووية.

وأكدت أنها سترد بإجراءات عسكرية وتقنية صارمة حال تنفيذ نظام كييف مخططاته والتسبب بكارثة إشعاعية بأوروبا.

وأوضحت في بيانها أنه "إذا بدأ نظام كييف في تنفيذ خطط إجرامية تهدف إلى خلق وافتعال كارثة في الجزء الأوروبي من القارة بتلوث إشعاعي لمناطق شاسعة، فسيتم اتخاذ إجراءات عسكرية وفنية صارمة على الفور ردًا على ذلك".

وكان الحرس الوطني الروسي عزز من الإجراءات الأمنية حول محطة كورسك، بعد توغل القوات الروسية وسيطرتها على عدد من القرى داخل المقاطعة بالقرب من المحطة النووية.