في بيان مشترك.. بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا يدعون لتجنب أي عمل تصعيدي بالمنطقة

وكالات

أعربت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك، اليوم السبت، عن دعمها جهود وساطة واشنطن والقاهرة والدوحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى.

ورحبت الدول الأوروبية الأربع، بمواصلة العمل الفني خلال الأيام المقبلة وعودة المسؤولين للاجتماع قبل نهاية الأسبوع المقبل.

وأكدت الدول في بيانها المشترك، على أهمية تجنب أي عمل تصعيدي بالمنطقة من شأنه تقويض آفاق السلام فأمور كثيرة على المحك.

وكان الوسطاء قد استأنفوا مفاوضات الأسرى بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور وفود رفيعة المستوى من مصر والولايات المتحدة وقطر.