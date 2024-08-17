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البرهان: المساعي جارية لتشكيل حكومة لإدارة الفترة الانتقالية

05:40 م السبت 17 أغسطس 2024

الفريق أول عبد الفتاح البرهان

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وكالات

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إن من يريد إيقاف الحرب عليه الحديث مع المتمردين "مليشيا الدعم السريع" الذين يهاجمون المدنيين، مشيرا إلى أن المساعي جارية لتشكيل حكومة لإدارة الفترة الانتقالية.

وأوضح البرهان، أن الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في حق الشعب السوداني غير مسبوقة كما أنها تسعى لإحداث شرخ اجتماعي في القبائل.

وكان البرهان قال، الثلاثاء الماضي، إنه لا وقف للعمليات العسكرية دون انسحاب وخروج المليشيا "الدعم السريع" من المدن والقرى.

ولفت البرهان إلى أن طريق السلام أو وقف الحرب واضح وهو تطبيق ما تم الاتفاق عليه في جدة مايو العام الماضي.

وأكد البرهان أن الجيش السوداني لن يساوم أو يهادن في حقوق الشعب المشروعة في استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على العدوان الغادر مهما بلغ حجم التضحيات.

وشدد البرهان على أن الجيش سيقف في وجه العدوان والغزو الأجنبي الغاشم الذي تحركه دوائر دولية وإقليمية متربصة ومجموعة سياسية مأجورة.

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