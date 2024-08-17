رابطة العالم الإسلامي تدعو بـ"إلحاح" لوقف المأساة التي يمر بها الفلسطينيون

الرياض - (د ب أ)

جددت رابطة العالم الإسلامي، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها، اليوم السبت بـ"إلحاح" دعوتَها للمجتمع الدولي ليقف وقفة صادقة وجادة لإنهاء المأساة الإنسانية المروعة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأدانت رابطة العالم الإسلامي، في بيان لها اليوم السبت "الهجوم الذي شنه مستوطنون إسرائيليون، في قرية جيت في الضفة الغربية، مما أسفر عن عدد من القتلى وإلحاق أضرار بالممتلكات".

ونددت الرابطة في بيانها "بالانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي يرتكبها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، تحت حماية قوات الاحتلال"، مجددة "دعوتها الملحة للمجتمع الدولي ليقف وقفة صادقة وجادة لإنهاء هذه المأساة الإنسانية المروعة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ إجراءات ملموسة لضمان وقف العدوان، وإخضاع جميع المتورطين للمساءلة".

وظل أهالي قرية جيت شرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، مساء الخميس الماضي، طوال 4 ساعات يحاولون صد هجوم المستوطنين على بيوتهم وممتلكاتهم، في واحدة من أعنف المواجهات التي شهدتها القرية منذ أكتوبر الماضي.

وكان قرابة 100 مستوطن اقتحموا القرية الجبلية، محملين بالسلاح الحي والأسلحة البيضاء، وبدأوا بتحطيم النوافذ وأبواب المنازل بالحجارة، فيما أشعلت مجموعات منهم النار في مركبات المواطنين، وحاول عدد منهم دخول المنازل وإشعال النار فيها.

ومنذ 7 أكتوبر، وثّق المجلس القروي مصادرة آلاف الدونمات من أراضي القرية، بالإضافة لحرق قرابة 500 شجرة زيتون في القرية، وبحسب هيئة الجدار والاستيطان الفلسطينية فإن قرابة 273 حريقا تعرضت لها أراضي وممتلكات ومنازل المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية على يد عصابات المستوطنين.