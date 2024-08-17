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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الحرب في غزة إلى 40074 شهيدًا

04:43 م السبت 17 أغسطس 2024

الحرب في غزة

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وكالات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن 40074 شخصا على الأقل استشهدوا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل أكثر من 10 أشهر.

وقالت الوزارة، في بيانها الإحصائي اليومي، إنها أحصت بين من نقل إلى المستشفيات "69 شهيدا، و136 إصابة" خلال الساعات الـ24 الماضية" حتى صباح السبت.

وأشارت إلى أن عدد الجرحى الإجمالي في قطاع غزة "بلغ 92537 إصابة منذ السابع من أكتوبر".

ونوهت إلى وجود آلاف الشهداء تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف ورجال الإنقاذ لا يستطيعون الوصول إليهم.

وكان أكثر من 22 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية وقصف على مناطق مختلفة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم السبت.

وأعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم، استشهاد 15 شخصا من عائلة فلسطينية واحدة في قصف جوي إسرائيلي في ساعة مبكرة السبت في وسط قطاع غزة، بينهم 9 أطفال و3 نساء.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، الأمر الذي نجم عنه استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم طفلان.

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