القسام تعلن قتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في شمال غزة

غزة- (د ب أ)

أعلنت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس- اليوم السبت قتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في مدينة غزة شمال قطاع غزة.

وقالت القسام ، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على منصة إكس اليوم :"تمكن مجاهدونا من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في جيبين لقوات العدو والاشتباك مع من تبقى من الجنود بالأسلحة الرشاشة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة".

وأضافت:"رصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

وأفادت تقارير إسرائيلية بحدث "أمني صعب" للجنود الإسرائيليين في قطاع غزة أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم، مشيرة إلى سقوط 11 جنديا بين قتيل وجريح.





