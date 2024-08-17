حزب الله يقصف مستعمرة إسرائيلية للمرّة الأولى بصواريخ الكاتيوشا

بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف مستعمرة إييليت هشاحر الإسرائيلية، للمرّة الأولى، بصواريخ الكاتيوشا.

وقال حزب الله، في بيان صحفي، إنه "رداً على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة الكفور، ‌‏وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى مدنيين من الجنسية السورية أدخلت المقاومة الإسلامية اليوم على جدول نيرانها مستعمرة اييليت هشاحر وقصفتها لأول مرة بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا".‏

وسقط 10 قتلى و5 جرحى في غارة شنها الطيران الإسرائيلي فجر اليوم على منطقة "وادي الكفور" في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.





