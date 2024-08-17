مسؤول فلسطيني يحذر من توقف مستشفى العودة بشمال غزة خلال 24 ساعة

غزة- (د ب أ)

قال القائم بأعمال مدير مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر بجباليا شمال قطاع غزة محمد صالحة، اليوم السبت، إن القطاع الصحي شمال قطاع غزة يعاني من نقص المستلزمات الطبية، ونفاد الوقود، وسيتوقف عن العمل خلال 24 ساعة في حال عدم دخول الوقود من منظمة الصحة العالمية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن صالحة قوله ، في تصريح صحفي اليوم ، إن مستشفى العودة يعمل حاليا بالمولدات الكهربائية الصغيرة قدر الإمكان لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى.

وأشار إلى أن مستشفى العودة تل الزعتر يتبع لجمعية العودة الصحية والمجتمعية تقدم خدماتها الصحية والمجتمعية عبر مستشفياتها ومقراتها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة.

يشار إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ردا على هجوم حماس جنوب إسرائيل في أكتوبر الماضي، تسببت في تدهور الوضع الصحي في القطاع جراء النقص الحاد في الأدوية والوقود والمواد الغذائية واعتقال طواقم طبية وقصف مستشفيات.