فيديو| أمسكها من شعرها.. سائق أجرة ينقذ فتاة حاولت الانتحار من أعلى جسر بالهند

وكالات

أظهر مقطع فيديو متداول، لحظات لمحاولة امرأة الانتحار بالقفز من أعلى جسر "أتال سيتو" البحري في مدينة مومباي الهندية.

ويُظهر الفيديو سائق سيارة أجرة وقد لاحظ المرأة وهي تقترب من حافة الجسر، فتدخل بسرعة لإنقاذ حياتها، ممسكا بشعرها في اللحظة الأخيرة، مما أبقاها معلقة في الهواء.

ووثق الفيديو السائق وهو يركض نحو المرأة فور ملاحظته لمحاولتها القفز، ويقوم بإمساك شعرها لتثبيتها ومنعها من السقوط.

الأمر الذي استغرق دقائق معدودة لكنها كانت مليئة بالتوتر والخوف.

ووصل رجال الأمن بسرعة إلى موقع الحادث، وتمكنوا من سحب المرأة بأمان وإحضارها إلى بر الأمان، بينما استمر السائق في دعمها حتى وصول الفرق الإنقاذية.

الحادثة أثارت تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد العديد من المستخدمين بشجاعة سائق السيارة وتدخله السريع.