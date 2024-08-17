أوكرانيا :إسقاط 14 طائرة مسيرة روسية

كييف- (د ب أ)

أعلنت أوكرانيا أن قواتها للدفاع الجوي دمرت ليلة أمس الجمعة كل الطائرات الـ14 الروسية المسيرة الهجومية من طراز شاهد التي استخدمتها موسكو في مهاجمة أراضي البلاد.

جاء ذلك في منشور لقائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا اوليشوك على فيسبوك، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية (يوكرينفورم).

يذكر أن الطائرات المسيرة من طراز شاهد إيرانية الصنع و فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على طهران لتوريد هذه الطائرات لروسيا لاستخدامها في حربها في أوكرانيا.

من جانبهما ،تنفي روسيا وإيران هذا.