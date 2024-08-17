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الصحة اللبنانية: مقتل ما لايقل عن 9 أشخاص في هجوم إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا جنوبي البلاد

10:52 ص السبت 17 أغسطس 2024

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بيروت- (د ب أ)
قالت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، إن ما لا يقل عن تسعة أشخاص قد لقوا حتفهم في هجوم على مبنى سكني في جنوب البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان أن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق بعد على هذا الهجوم.

كان شخص قتل وأصيب آخر في غارة استهدف خلالها الطيران الحربي الإسرائيلي صباح أمس الجمعة بلدة عيترون بصاروخين جو/أرض في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المكان الذي هاجمه في عتيرون هو موقع عسكري يعود لحزب الله.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله دعمه للقطاع.

لبنان وزارة الصحة اللبنانية بيروت هجوم إسرائيلي
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