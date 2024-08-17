تايوان: زلزال أمس الجمعة بقوة 3, 6 درجة له صلة بزلزال هوالين

تايبيه- (د ب أ)

راجعت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان عن بيانها السابق بأن الزلزال الذي بلغت قوته 3ر6 درجة على مقياس ريختر وضرب السواحل الشرقية من تايوان ، في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة، كان حدثا مستقلا، ليس له صلة بزلزال هولين ، الذي وقع في أبريل الماضي، قائلة إنه في الواقع هزة ارتدادية كبرى لزلزال هوالين.

وأشارت المراقبة الأولية للإدارة إلى أن مركز الزلزال، الذي وقع أمس الجمعة، يقع على بعد 2 34 كيلومترا، جنوب شرق مقر الحكومة المحلية في مقاطعة هوالين، على عمق 7 ,9 كيلومتر، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم السبت.

وعدلت الإدارة تقريرها بعد ظهر أمس الجمعة، حيث عدلت الموقع إلى الغرب عند 78 ,23 درجة شمالا و71 ,121 درجة شرقا والعمق إلى 36ر19 كيلومترا، بعد إجراء المزيد من التحليل.

ويقع مركز الزلزال الجديد على بعد 22 ,4 كيلومتر من موقع الزلزال الذي بلغت قوته 2 ,7 درجة وضرب مقاطعة هوالين في الثالث من أبريل الماضي، بينما كان المركز الأصلي للزلزال الذي تم الإبلاغ عنه صباح أمس الجمعة، على بعد 63 ,15 كيلومتر من زلزال هوالين.

كان الزلزال الذي ضرب تايوان وبلغت قوته 2, 7 درجة في 3 أبريل الماضي قد أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 1155 آخرين.

وتتعرض تايوان لزلازل نظرا لوقوعها في منطقة "حزام النار" التي تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا يمتد عبر جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادئ.





