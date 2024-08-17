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BBC

هبوط اضطراري لطائرة المرشح لمنصب نائب ترامب

08:10 ص السبت 17 أغسطس 2024

جيمس ديفيد فانس

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وكالات:

هبطت طائرة المرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي عن الحزب الجمهوري جيمس ديفيد فانس، اضطراريا في مدينة ميلواكي بولاية ويسكونسين بعد اكتشاف عطل فني فيها، وفقا لروسيا اليوم.

وأكدت المتحدثة باسم فانس لموقع "ديلي بيست" الإعلامي الأمريكي، أن الطيار أبلغ عن وجود العطل الفني وعادت الطائرة إلى مطار ميلواكي الذي أقلعت منه في وقت سابق.

وأضافت أنه بعد تصليح العطل توجهت الطائرة إلى مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو، مثلما كان منوياً سابقا.ويشار إلى أن فانس يستخدم للتنقل أثناء الحملة الانتخابية طائرة "بوينغ 737-800"، عمرها 22 سنة.

ويأتي ذلك بعد هبوط اضطراري لطائرة مرشح الجمهوريين لمنصب الرئاسة دونالد ترامب في ولاية مونتانا يوم 9 أغسطس الجاري.

وكان ترامب يستخدم طائرة من صنع "بوينغ" أيضا، وهي من نوع "بوينغ 757".

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