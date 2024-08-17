6 قتلى و3 مصابين في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

وكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، وفاة 6 أشخاص على الأقل، وإصابة 3 آخرون في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في مدينة النبطية بعمق الجنوب اللبناني، بحسب روسيا اليوم.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منطقة وادي الكفور في قضاء النبطية.

يذكر أن وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت مقتل شخص وجرح آخر في غارة إسرائيلية على بلدة عيترون في جنوب لبنان.

ويستمر تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.

ويقول "الحزب": إنه ينفذ هذه العمليات النوعية ضد إسرائيل دعما لغزة، ولخلق جبهة مساندة ضد الجيش الإسرائيلي.

وشدد على أن توقف عملياته رهن بتوقف العدوان على القطاع، فيما تُبذل جهود دولية وأممية لاحتواء الصراع خوفا من توسعه لحرب شاملة، خاصة بعد اغتيال الجيش الإسرائيلي للقيادي في الحزب فؤاد شكر بغارة على مبنى سكني في ضاحية بيروت الجنوبية.