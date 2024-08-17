تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة لشلل الأطفال في غزة

(د ب أ)

أكدت تقارير فلسطينية، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بشلل الأطفال في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة في رام الله، أن المصاب هو رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر، لم يحصل على تطعيم، من منطقة دير البلح بوسط قطاع غزة.

وأكدت الفحوصات التي أجريت في العاصمة الأردنية عمان الإصابة.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد دعا في وقت سابق من يوم الجمعة، لوقف الأعمال العدائية في القطاع الساحلي المحاصر والمدمر بشكل كبير للسماح بتطعيم مئات الآلاف من الأطفال ضد شلل الأطفال.

ودعت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إلى تنفيذ هدنة لمدة سبعة أيام لتحقيق هذا الهدف.

وبعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في قطاع غزة في يوليو الماضي، تعتزم الأمم المتحدة القيام بحملة تطعيم جماعية ضد شلل الأطفال.

ووفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية في جنيف، من المقرر وقاية أكثر من 640 ألف طفل دون سن العاشرة من الفيروس في جولتين من التطعيم، وذلك في نهاية أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت في وقت سابق بأن ثلاثة أطفال في قطاع غزة يشتبه في إصابتهم بأعراض الشلل الحاد التي تعتبر من علامات الإصابة بفيروس شلل الأطفال.

يذكر أن شلل الأطفال هو مرض معدي يمكن أن يسبب شللا دائما وحتى الوفاة، خاصة بين الأطفال الصغار.

وينتقل الفيروس غالبا عبر المياه الملوثة، ولا يوجد علاج له حتى الآن.