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تصعيد جديد.. إسرائيل تنسف مربعات سكنية غربي رفح الفلسطينية

12:45 ص السبت 17 أغسطس 2024

جيش الاحتلال

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كتب- محمد فتحي:

قام جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، بنسف مربعات سكنية غربي مدينة رفح الفلسطينية، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وبحسب القناة، فإن قوات الاحتلال قصف المناطق الشرقية والشمالية في خان يونس.

كانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مسؤولين أمنيين قولهم، إن عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام انتهت في غزة.

وأضاف المسؤولين، أن المؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية أن الوقت حان لصفقة "الأسرى".

كان مصدر قيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قال إنه بعد أن أبلغنا الوسطاء بنتائج مباحثات الدوحة تأكدنا مجددا أن الاحتلال لا يريد اتفاقا.للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

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