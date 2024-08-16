مسؤولون أمنيون: عمليات جيش الاحتلال انتهت في غزة

وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم، إن عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام انتهت في غزة.

وأضاف المسؤولين، أن المؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية أن الوقت حان لصفقة "الأسرى".

كان مصدر قيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قال إنه بعد أن أبلغنا الوسطاء بنتائج مباحثات الدوحة تأكدنا مجددا أن الاحتلال لا يريد اتفاقا.

وأضاف المصدر القيادي، أن الاحتلال يواصل المراوغة والتعطيل ويتمسك بإضافة شروط جديدة لعرقلة الاتفاق، موضحا أن المقترح الأمريكي الجديد يستجيب لشروط الاحتلال ويتماهى معها.

وتابع القيادي بحماس: "نؤكد التزامنا بما وافقنا عليه في 2 يوليو والمبني على إعلان بايدن وقرار مجلس الأمن"، داعيا الوسطاء للضغط على الاحتلال وإلزامه بالذهاب إلى تنفيذ ما اتفق عليه.

وأكمل، أن أي اتفاق يجب أن يضمن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني والانسحاب من قطاع غزة، موضحا أن أي اتفاق يجب أن يشمل توفير الإغاثة العاجلة والتوصل لصفقة حقيقية لتبادل الأسرى.