وسط محاولات لإبرام صفقة.. ماهو موقف مصر إذا رفضت إسرائيل مغادرة محور فيلادلفيا؟

وكالات

في ظل محاولات الدولة المصرية إبرام صفقة وقف إطلاق النار في غزة، مع تعنت إسرائيلي خاصة فيما يتعلق بالانسحاب من محور فيلادلفيا، كشف السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، عن موقف مصر الرسمي حال أصرّت إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا المعروف أيضاً باسم "محور صلاح الدين".

وقال وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني، في بيروت، اليوم الجمعة، إن موقف مصر ثابت ومعروف، مشيرًا إلى أن هناك قواعد معمول بها، لا نقبل أن يتمّ تغييرها.

وأكد على استمرار مصر في التمسك بمواقفها، لافتًا إلى أن ما تهدف إليه مصر هو سرعة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى.

وأوضح وزير الخارجية أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو مفتاح البداية للحل ومنع حرب شاملة، متابعًا: "لن يتحقق الأمن في المنطقة دون إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، ودون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة لن يتحقق الأمن والسلام بالمنطقة".

وأكد أن مصر تقف إلى جانب لبنان، وتقدم الدعم اللازم له في ظل التصعيد الجاري بالمنطقة، متابعًا: "أمن وسيادة واستقرار لبنان مصلحة مصرية وعربية، ولن نتوانى عن بذل كل جهد لتجنيب لبنان ويلات التصعيد".

وأشار إلى عمل مصر مع الشركاء في قطر والولايات المتحدة على صفقة تفضي لوقف إطلاق النار، متابعًا: "نتحرك بشكل جدي مع قطر والولايات المتحدة لسد الفجوات بطريقة لا تمس الثوابت. لن نقبل مفاوضات عبثية مثلما حدث في الماضي".

ومحور فيلادلفيا شريط حدودي ولا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، يمتد بطول 14.5 كيلومتر من البحر المتوسط حتى معبر كرم أبو سالم على الأراضي الفلسطينية بين سيناء وقطاع غزة. ويعدّ منطقة عازلة بموجب اتفاقية كامب ديفيد الموقّعة بين القاهرة وتل أبيب عام 1979.