مسؤول أمريكي: محادثات الدوحة مثمرة ووضعنا مقترحا نهائيا

وكالات

قال مسؤول أمريكي رفيع، إن محادثات الدوحة التي استمرت يومين كانت مثمرة للغاية.

وأضاف مسؤول، أن اليومان الماضيان في محادثات الدوحة قد يكونان أكثر الأيام المثمرة منذ شهور، موضحا أنه تم إحراز الكثير من التقدم ووضع مقترح نهائي لجسر الفجوات.

وتابع، أن هدف المحادثات المقبلة في القاهرة هو إنهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه أمامنا الآن أفضل فرصة منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكمل المسؤول، أن المحادثات معقدة للغاية لأنها مرتبطة بالإفراج عن "الأسرى"، موضحا أن هناك إجماع بين أمير قطر والرئيسين المصري والأمريكي على أن المحادثات وصلت لنهايتها وضرورة سد الفجوات.

وأوضح، أن القادة بحثوا الوضع الإقليمي وكل ما نقوم به لضمان ردع أي هجمات أو تصعيد جديد.