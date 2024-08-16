تطورات جديدة بالحرب.. أوكرانيا تتقدم في منطقة كورسك الروسية

وكالات

قال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، اليوم الجمعة، إن الهجوم في منطقة كورسك الروسية أحرز مزيدا من التقدم.

وأبلغ سيرسكي الرئيس الأوكراني في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي مواصلة القوات المهاجمة في منطقة كورسك والقتال وتقدّمها في بعض المناطق من كيلومتر إلى ثلاثة كيلومترات باتجاه العدو".

وأضاف قائد الجيش الأوكراني، أن القتال مستمر على طول الجبهة، مضيفا أنه يأمل في أخذ العديد من الأسرى خلال المعارك الجارية في قرية مالا لوكنيا الواقعة على بعد حوالي 13 كيلومترا من الحدود.

كانت السلطات الروسية، أعلنت اليوم الجمعة، أنها ستعمل على إخلاء خمس قرى تقع قرب الحدود الأوكرانية في منطقة بيلغورود، علما أن المنطقة المذكورة مجاورة لكورسك التي يستهدفها هجوم أوكراني واسع.

وكتب حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف على تليغرام "اعتبارا من 19 أغسطس، سنغلق الطرق المؤدية إلى خمس قرى ونجلي السكان ونساعد في نقل الممتلكات"، موضحا أنه سيتم في شكل مؤقت" منع الوصول إلى قرية سادسة.