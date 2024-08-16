إعلان

BBC

تطورات جديدة بالحرب.. أوكرانيا تتقدم في منطقة كورسك الروسية

09:37 م الجمعة 16 أغسطس 2024

أوكرانيا تتقدم في منطقة كورسك الروسية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، اليوم الجمعة، إن الهجوم في منطقة كورسك الروسية أحرز مزيدا من التقدم.

وأبلغ سيرسكي الرئيس الأوكراني في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي مواصلة القوات المهاجمة في منطقة كورسك والقتال وتقدّمها في بعض المناطق من كيلومتر إلى ثلاثة كيلومترات باتجاه العدو".

وأضاف قائد الجيش الأوكراني، أن القتال مستمر على طول الجبهة، مضيفا أنه يأمل في أخذ العديد من الأسرى خلال المعارك الجارية في قرية مالا لوكنيا الواقعة على بعد حوالي 13 كيلومترا من الحدود.

كانت السلطات الروسية، أعلنت اليوم الجمعة، أنها ستعمل على إخلاء خمس قرى تقع قرب الحدود الأوكرانية في منطقة بيلغورود، علما أن المنطقة المذكورة مجاورة لكورسك التي يستهدفها هجوم أوكراني واسع.

وكتب حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف على تليغرام "اعتبارا من 19 أغسطس، سنغلق الطرق المؤدية إلى خمس قرى ونجلي السكان ونساعد في نقل الممتلكات"، موضحا أنه سيتم في شكل مؤقت" منع الوصول إلى قرية سادسة.

الجيش الأوكراني منطقة كورسك الروسية الرئيس الأوكراني الحدود الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية روسيا أوكرانيا الجيش الروسي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسؤول أمريكي: محادثات الدوحة مثمرة ووضعنا مقترحا نهائيا

إعلان

إعلان

عودة الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد وفولهام.. لحظة بلحظة
الرئيس السيسي يؤكد لـ "بايدن" استمرار الاتصالات المصرية لتجنب التصعيد وضبط النفس
استعدادا للضربة.. إسرائيل توجه رسالة لإيران من خلال سلاحها الجوي "فيديو"